Fransa neden Avrupa'nın yeni 'hasta adamı' olma riskiyle karşı karşıya?

Fransızların bazıları, ülkedeki siyasi kaosun İtalyanlar tarafından alaya alınmasına bozuluyor.

Fransa'da iki yıldan kısa bir süre içinde beş başbakan değişti. Bu, Roma'nın savaş sonrası siyaseten çalkantılı dönemlerinde bile görülmedi.

Şimdi de Cumhurbaşkanının Temmuz 2024'te erken seçime gitme kararının ardından yeniden şekillenen Fransız parlamentosu, bütçeyi geçirebilecek çoğunluğu sağlamakta zorlanıyor.

Buna bir de önceki bütçe tekliflerine karşı çıkan sendikaların çağrısı üzerine 18 Eylül Perşembe günü yapılan genel grevi ekleyin.

Roma ve Torino'daki gazeteler son olayları ele alırken Fransa'nın sorunlarıyla dalga geçtiler.

Gazetelerde, kısa bir süre önce görevinden ayrılan Başbakan François Bayrou'nun küçük düşürüldüğü, borçların hızla arttığı uyarıları yapıldı ve Fransız ekonomisinin IMF tarafından kurtarılması ihtimaline yer verildi.

Ama hepsinden de öte, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etkisini yitirmekte olduğu yazıldı.

"Şaşaaya ne oldu?" diye sordu Il Messaggero.

Bu yıl ülke borcunu ödemeye 67 milyar euro ayrılması gerektiği tahmin ediliyor. Bu, şu anda eğitim ve savunma hariç tüm hükümet departmanlarından daha fazla paranın borç ödemesine gittiği anlamına geliyor.

Tahminler, 10 yılın sonunda bu rakamın yılda 100 milyar euro'ya ulaşacağını gösteriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 12 Eylül'de Fransa'nın kredi notunu düşürerek Fransız hükümetinin borçlanmasını daha pahalı hale getirdi ve ülkenin istikrarı ve bu borcu ödeme kabiliyetine ilişkin artan şüpheleri yansıttı.

Kredi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmak ya da Avrupa Merkez Bankası'nın müdahalesini talep etmek zorunda kalma ihtimali artık çok uzak değil.

Ve tüm bunlar arka plandaki çalkantılar arasında gerçekleşiyor: Avrupa'da savaş, ABD'nin Avrupa ile angajmanı azaltması, popülizmin yükselişi.

Bloquons Tout (Her Şeyi Engelleyelim) adlı bir grup 10 Eylül'de ülke çapında protesto düzenledi. Aşırı sol tarafından ele geçirilen eylem, bazı sokak çatışmalarının görünür olması dışında çok az etki yarattı.

Ancak 18 Eylül'de sendikalar ve sol partilerin hükümetin planlarına karşı kitlesel gösteriler düzenlemesiyle çok daha büyük bir sınav verildi.

Deneyimli siyasi yorumcu Nicolas Baverez'in sözleriyle: " Fransa'nın ve Avrupa'nın egemenliğinin ve özgürlüğünün tehlikede olduğu bu kritik anda, Fransa kendisini kaos, iktidarsızlık ve borç içinde felç olmuş halde buluyor."

Cumhurbaşkanı Macron ülkeyi bu karmaşadan kurtarabileceği konusunda ısrarlı ancak ikinci döneminin bitmesine sadece 18 ay kaldı.

Ülkenin sahip olduğu zenginlik, altyapı ve kurumsal dayanıklılık gibi güçlü yönleri, pek çok kişinin tarihi bir dönüm noktası olarak gördüğü bu süreci atlatmasını sağlayabilir.

Ancak başka bir senaryo daha var: Kalıcı olarak zayıflamış, sol ve sağ aşırılık yanlıları tarafından yıpratılmış, Avrupa'nın yeni hasta adamı olmak.

Başbakanlarla yaşanan gerginlikler

Tüm bunlar Macron'un 2024 yazının başlarında felakete yol açan Ulusal Meclisi'i feshine kadar uzanıyor. Yönetim için daha güçlü bir temel oluşturmak bir yana, yeni parlamento artık üçe bölünmüş durumda: merkez, sol ve aşırı sağ.

Hiçbir grup işleyen bir hükümet kurmayı düşünemiyor bile, çünkü diğer ikisinin mutlaka ona karşı birleşeceği biliniyor.

Michel Barnier ve ardından François Bayrou başbakan olarak birkaç ay bocaladılar, ancak her ikisi de tüm hükümetlerin karşı karşıya kaldığı temel soruya takıldı: Devletin parasını nasıl toplaması ve harcaması gerektiği.

Merkez siyasetten 74 yaşındaki Bayrou, şu anda üç trilyon euro'yu aşan ya da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık %114'üne tekabül eden borç sorunsalının sembolik bir ismine dönüştü.

Bakan, 2026 bütçesinden 44 milyar euro kesinti yaparak geri ödemeleri istikrara kavuşturmak istedi.

Bayrou, sol ve aşırı sağ milletvekillerinin birleşmesiyle geçen hafta , ancak anketler birçok seçmenin başbakanın savunmaya daha fazla para harcanması için iki ulusal tatilin kaldırılması gibi fikirlerine de karşı çıktığını gösterdi.

Emmanuel Macron'un ilk başvurduğu yöntem, yeni bir yaklaşıma öncülük etmesi için yakın çevresinden birini görevlendirmek oldu.

Geçen hafta başbakan olarak atanan 39 yaşındaki Sébastien Lecornu, Normandiya bölgesinden ve usulca konuşmasıyla biliniyor. Elysée'de gece geç saatlere kadar süren viskili sohbetlerde cumhurbaşkanının sırdaşı haline geldi.

Atamanın ardından Macron, "her birinin pozisyonlarına saygı göstererek siyasi güçler arasında bir anlaşmanın mümkün olduğuna" inandığını söyledi.

Macron'un Lecornu'nün sadakatini takdir ettiği ve başbakanının kendi siyasi geleceğini önceliklendirmediğini düşündüğü söyleniyor.

Lecornu'nün iki selefi Michel Barnier ve François Bayrou ile yaşadığı gerginliklerin ardından bugün Cumhurbaşkanı, Başbakanla aynı noktada.

Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapan ve onu yakından tanıyan ekonomist Philippe Aghion, "Bu, Macron'un Lecornu ile birlikte başbakan olması anlamına geliyor" diyor.

"Macron ve Lecornu aslında bir bütün."

Lecornu'yü bekleyen görev

Macron Lecornu'den bir değişim gerçekleştirmesini istiyor. Esas olarak siyasi sağa yaslanan Macron artık solla, özellikle de Sosyalist Parti (PS) ile bir anlaşma yapmak istiyor.

Yasa gereği Lecornu'nün ekim ayı ortasına kadar bir bütçe sunması ve bunun da yıl sonuna kadar kabul edilmesi gerekiyor.

Aritmetik olarak bunu yapabilmesinin tek yolu, merkezci bloğuna sağ ve solundaki "ılımlıların", yani muhafazakar Cumhuriyetçilerin (LR) ve Sosyalist Parti'nin (PS) katılması.

Ancak sorun şu ki bir tarafa verilen her taviz, diğer tarafın çekip gitme ihtimalini artırıyor.

Örneğin, Sosyalistler borçların azaltılması için çok daha düşük bir hedef talep ediyorlar. Ultra zengin girişimcilerden vergi alınmasını ve Macron'un nun iptal edilmesini istiyorlar.

Ancak bu fikirler, bunları içeren herhangi bir bütçeye karşı oy kullanmakla tehdit eden iş dünyası yanlısı Cumhuriyetçilerin hoşuna gitmiyor.

Ana işveren sendikası MEDEF, Lecornu'nün bütçe çıkmazına çözümünün daha fazla vergi artışı içermesi halinde kendi "kitlesel gösterilerini" düzenleyeceğini ilan etti.

Mayıs 2027'de cumhurbaşkanlığı seçimleri

Durumu daha da içinden çıkılmaz hale getiren ise zamanlama: Macron'un görevden ayrılacak olması, her iki tarafın da taviz vermesini daha da zorlaştırıyor. Mart ayında önemli belediye seçimleri ve ardından Mayıs 2027'de cumhurbaşkanlığı seçimleri var.

Siyasi dama tahtasının her iki ucunda da güçlü partiler var - sağda Ulusal Birlik (RN), solda Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) - merkezle en ufak bir uzlaşma işaretinde "ihanet" diye bağıracaklar.

Ve Fransız siyasetçiler, Macron gibi hızla değerini yitiren bir siyasetçiyle teması en aza indirmek isteyebilir.

Yani Lecornu'nün görevi çok zor. En iyi ihtimalle, bir anlaşmayı sağlayabilir. Ancak böyle bir bütçe zorunlu olarak budanmış olacak. Böyle bir durumda piyasalara verilecek sinyal borcu daha da fazla ertelemek olacak. Bu da borç ödeme maliyetini daha da artıracak.

Bunun alternatifi başarısızlık ve bir başbakanın daha istifası.

Bu yol Macron'un kıyamet senaryosu: Marine Le Pen'in Ulusal Birlik'inin bu kez kazanabileceği yeni seçimlere yol açacak bir başka fesih.

Hatta -bazılarının talep ettiği gibi- Macron'un içinden çıkması zor duruma liderlik etmesindeki rolü nedeniyle istifası bile istenebilir.

Çeşitli krizlerin konjonktürü

Fransa'yı incelerken "felaket senaryosu"nun dışındaki bir ihtimalin de olduğunu düşünmek her zaman mümkün. Ne de olsa ülke geçmişte yaşadığı krizleri her zaman atlattı ve bazıları Macron'un Fransa'sında hayranlık duyulacak şeyler görüyor.

Cumhuriyetçilerin eski lideri Jean-Francois Copé'ye göre, "ithalat ve ihracat dengesi de dahil olmak üzere Fransız ekonomisinin temelleri sağlamlığını korumakta."

"İşsizlik seviyemiz geleneksel olarak Birleşik Krallık'tan daha yüksek ama felaket durumda değil. Yüksek oranda iş yaratıyoruz ve Almanya'dan daha iyi büyüme rakamlarına sahibiz."

Macron'un eski danışmanı Aghion da nispeten iyimser. "Yunanistan gibi batmak üzere değiliz" diyor. "Bayrou'nun borç konusunda söyledikler uyanma çağrısıydı."

Ancak diğerlerine göre dünyanın değişen durumu nedeniyle bu tür açıklamalar aşırı iyimser kalıyor.

Eski refah devletinin sonu mu?

Paris'teki Yüksek Finans Enstitüsü'nün direktörü ekonomist Philippe Dessertine'e göre, "IMF müdahalesi hipotezini politikacıların yaptığı gibi bir kenara atamayız" diyor.

"Sanki [denizin üzerindeki] bir setin üzerindeyiz. Yeterince sağlam görünüyor. Herkes üzerinde duruyor ve bize sağlam olduğunu söyleyip duruyorlar. Ama altta deniz her şeyi çürütüyor, ta ki bir gün aniden çökene kadar.

"Ne yazık ki, hiçbir şey yapmamaya devam edersek olacak olan bu."

Le Monde gazetesinden Françoise Fressoz'ya göre, "Hepimiz kamu harcamalarına tamamen bağımlı hale geldik. Bu, yarım yüzyıldır sağdan sola her hükümetin hoşnutsuzluk ateşini söndürmek ve toplumsal barışı satın almak için kullandığı bir yöntem oldu" diyor.

"Artık herkes bu sistemin miadını doldurduğunu hissediyor. Eski refah devletinin sonuna geldik. Ancak kimse bunun bedelini ödemek ya da yapılması gereken reformlarla yüzleşmek istemiyor."

Şu anda Fransa'da siyasi, ekonomik ve sosyal olmak üzere birçok kriz aynı anda yaşanıyor ve şu anı bu kadar önemli kılan da bu.

Anketör Jerome Fourquet'nin geçen hafta söylediği gibi, "Bu, boş bir tiyatronun önünde oynanan anlaşılmaz bir oyun gibi."

Seçmenlere borcun ulusal bir ölüm kalım meselesi olduğu söyleniyor, ancak birçoğu ya buna inanmıyor ya da neden kendilerinin ödemesi gerektiğini anlayamıyor.

Tüm bunların başında 2017'de iktidara gelen ve sol ile sağ, iş dünyası ile emek, büyüme ile sosyal adalet, Avrupa şüphecileri ile Avrupa destekçileri arasındaki uçurumu kapatma sözü veren bir adam var.

Bu son fiyaskonun ardından, açık sözlülüğüyle tanınan Fransız yorumcu Nicolas Baverez, Le Figaro gazetesindeki yazısında yıkıcı bir sonuca vardı:

"Meydan okuyan halkın gerçek hedefi Emmanuel Macron ve bu gemi kazasının tüm sorumluluğu onun.

"Tüm demagoglar gibi o da ülkemizi bir harabeye dönüştürdü."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.