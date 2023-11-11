Fransa, Lübnan Ordusuna Zırhlı Araç Desteği Sağlayacak

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Lübnan ordusuna zırhlı askeri araç desteği sağlayacaklarını açıkladı. Lecornu, Lübnan ile Fransa arasındaki ortaklığı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Lübnan ordusuna zırhlı askeri araç desteği sağlayacağını belirtti.

Lecornu, Lübnan merkezli L'Orient-Le-Jour gazetesine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Lübnan ile Fransa arasındaki ortaklığı değerlendirdi.

Fransız Bakan, ülkesinin Lübnan ile özellikle birliklerin ulaşımı konusunda askeri ekipman için ortaklığa devam edeceğini kaydetti.

Fransa'nın Lübnan ordusuna zırhlı askeri araç desteği sağlayacağını bildiren Lecornu, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü ile koordine olabilmesi için Lübnan ordusunu güçlendirmenin önemini vurguladı.

Lecornu, Paris yönetiminin Lübnan ordusuna yönelik desteklerinin uzun vadeli olduğunu ifade etti.

Fransız BFMTV kanalı da net bir sayı belirtmeden, Fransa'nın Lübnan ordusuna çok sayıda zırhlı araç göndereceğini aktardı.