Fransa, Letonya, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Rusya'yı görüştü

Fransa, Letonya, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları Ukrayna'daki durumu ve Rusya'daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, NATO Zirvesi de ele alındı. Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Ukrayna'ya silah ve mühimmat verilmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti. Rusya'daki özel güvenlik şirketi Wagner'in isyanı da görüşüldü.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ukrayna'daki durumu ve Rusya'daki son gelişmeleri görüştü.

Paris'te bir araya gelen Colonna, Tsahkna, Rinkevics ve Landsbergis, düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

4'lü görüşmede, Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını aktaran Colonna, hafta sonu Rusya'da meydana gelen olayların, bu ülkedeki gerilimleri ve kırılmaları gösterdiğini belirtti.

Colonna, söz konusu olaylara ilişkin çok fazla belirsiz noktalar olduğuna işaret ederek, "Bu olayların tüm sonuçları henüz belli değil." dedi.

Fransız Bakan, görüşmede, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni de ele aldıklarını dile getirdi.

"Gerekli kararları alacağız"

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, görüşmede, güvenlik konusunu, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Rusya'daki olayları masaya yatırdıklarını söyledi.

Rusya'daki son gelişmelerin, bir iç mesele olduğunu vurgulayan Rinkevics, yaşananların, Rusya'daki durumu ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini incelemek için zaman gerektiğini belirtti.

Rinkevics, Rus güvenlik şirketi Wagner'in savaşçılarının Belarus'a gidebileceğine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Letonyalı Bakan, "(Avrupa'nın) doğu kanadının güvenliğini güçlendirmek için gerekli kararları alacağız." diyerek, Ukrayna'ya silah ve mühimmat verilmeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaptırımlar konusunda Rusya ve Belarus'a aynı şekilde davranılması gerektiğini belirten Rinkevics, İsveç'in NATO'ya katılması beklentisini dile getirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Rusya'nın özellikle Afrika ve Latin Amerika'da dezenformasyon yürüttüğünü iddia ederek, bununla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Ukrayna'ya yardım etmeye odaklanılması gerektiğini, Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.