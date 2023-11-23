Fransa, Kuzey Kore'nin Balistik Füze Denemesini Kınadı

Fransa yönetimi, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek gerçekleştirdiği balistik füze denemesini şiddetle kınamıştır. Fransa, Güney Kore ve Japonya ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir.

Fransa yönetimi, Kuzey Kore'nin "balistik füze" denemesini şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ederek 22 Kasım'da "balistik füze" denemesi gerçekleştirdiği ve bunun şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa'nın Güney Kore ve Japonya ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Paris yönetimi, açıklamada, Kuzey Kore'yi devam eden gerilimi durdurmaya, bölgede istikrarı bozan eylemlerine derhal son vermeye, uluslararası yükümlülüklerine gecikmeden uymaya ve nükleer ve balistik programlarını terk etmek için müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Açıklamada, Fransa'nın, BMGK kararlarının uygulanması ve taraflar arasında diyaloğun sağlanması için ortaklar ile işbirliği içinde olduğu belirtildi.