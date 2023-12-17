Fransa, İsrail'in Refah bölgesindeki bombardımanda hayatını kaybeden çalışanın ölümünü kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in geçen Çarşamba günü Refah bölgesinde düzenlediği bombardımanda bakanlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, "İsrailli yetkilileri bu bombalı saldırının nedenlerini mümkün olan en kısa sürede aydınlatmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail bombardımanı sırasında aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden bir çalışanının ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiştir. Fransa, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan ve bir konut binasını hedef alan bu saldırıyı kınamaktadır. İsrailli yetkilileri bu bombalı saldırının nedenlerini mümkün olan en kısa sürede aydınlatmaya çağırıyoruz" denildi.