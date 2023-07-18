Fransa, Irak'a 5 tabur eğitecek

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Irak Savunma Bakanı ile yapılan görüşmeler sonucunda ülkenin 2 yıl içinde 5 Iraklı tabur eğiteceğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin 2 yıl içinde 5 Iraklı tabur eğiteceğini bildirdi.

???????Lecornu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile teröre karşı ve Irak'ın güvenliği için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bunu eğitim, ortak tatbikatlar gibi konularda iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirerek yapacaklarına işaret eden Fransız Bakan, ülkesinin 2 yıl içinde 5 Iraklı tabur eğiteceğini kaydetti.