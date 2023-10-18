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Fransa, Gazze'deki el-Ehli Hastanesine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Fransa, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diledi ve tüm tarafların insani hukuka riayet etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası insani hukukun sivillerin korunmasını sağlaması ve Gazze'ye insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.