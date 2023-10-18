Fransa, Gazze'deki el-Ehli Hastanesine Yapılan Saldırıyı Kınadı
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Fransa, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diledi ve tüm tarafların insani hukuka riayet etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası insani hukukun sivillerin korunmasını sağlaması ve Gazze'ye insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.
Fransa, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze şehrinde çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği el-Ehli Hastanesine yönelik saldırıyı sert şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, tüm tarafların insani hukuka riayet etmesi gerektiği belirtildi.
Uluslararası insani hukukun, sivillerin korunmasını sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulunuldu.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.