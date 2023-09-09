Fransa, Fas'a 1 Milyon Avro Yardım Gönderecek

Fransa'nın Occitanie, Provence-Alpes-Cote d'Azur ve Korsika bölgeleri, Fas'ta meydana gelen deprem sonrası 1 milyon avro yardım göndereceğini duyurdu. Depremin korkunç bir dram olduğu belirtilirken, Fas'ın dost ülke olduğu vurgulandı.

Fransa'da Occitanie, Provence-Alpes-Cote d'Azur ve Korsika bölgeleri, deprem nedeniyle Fas'a 1 milyon avro yardım göndereceğini duyurdu.

Occitanie, Provence-Alpes-Cote d'Azur ve Korsika bölgelerince yapılan yazılı açıklamada, Fas'da meydana gelen depremin "korkunç bir dram" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fas'ın Fransa için "dost ülke" olduğu ifade edilerek, Fas'ın ihtiyaçları doğrultusunda, deprem mağdurları ve ülkenin yeniden inşası için 1 milyon avro gönderileceği kaydedildi.

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 1037 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.