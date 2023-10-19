Fransa, el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıda sorumluluğu kimseye atfetmedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyla ilgili sorumluluğu kimseye atfetmediğini bildirdi. Saldırının aydınlatılması ve şeffaflık sağlanması gerektiğini vurgulayan Fransa, İsrail'in adının geçirilmemesinin nedenine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Fransa, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıda sorumluluğu kimseye atfetmediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "Fransız hükümetinin İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin Filistinli gruplar tarafından vurulduğu yönündeki açıklamasını ve sunduğu kanıtları inandırıcı bulup bulmadığına" yönelik sorusuna Legendre, "El-Ehli Hastanesine yönelik saldırıyı kınadık ve bu olayın açıklığa kovuşturulmasını bekliyoruz. Bu konu hakkında kimseye herhangi bir sorumluluk atfetmedik." cevabını verdi.

Legendre, hastane saldırısına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için ciddi bir şeffaflık sağlanması gerektiğini söyledi.

AA muhabirinin Fransa'nın, el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıya ilişkin kınamasında İsrail'in adının geçirilmemesinin nedenine ilişkin sorusuna ise Legendre, Fransa yönetiminin saldırıya dair şüphelerin bulunduğunu ve bunun aydınlatılması gerektiği çağrısını yaptığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Legendre, Fransa'da Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanmasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı