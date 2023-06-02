Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı: Plastik kirliliği müzakereleri zahmetli geçiyor

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası anlaşmaya 2024'te varılması amacıyla düzenlenen ikinci müzakere faslının 'zahmetli' geçtiğini ifade etti.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası anlaşmaya 2024'te varılması amacıyla düzenlenen ikinci müzakere faslının "zahmetli" geçtiğini ifade etti.

Bechu, UNESCO'daki müzakere sürecine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız Bakan, plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası anlaşma için düzenlenen müzakerelerin hafta başında "zahmetli" geçtiğini, ayrıntılar üzerinde durulduğu için önemli konulara çok geç geçildiğine işaret etti.

Kaybedilen zamanın dün telefi edildiğini kaydeden Bechu, plastik kirliliğine ilişkin tüm konuların masaya yatırıldığını kaydetti.

Bechu, bugün anlaşmanın ilk taslağının yazılmasına dair beklentisini dile getirdi.

Müzakerelerde hiçbir ülkenin plastik kirliliğine karşı çıkmadığını kaydeden Bechu, bazı ülkelerin önceliğinin plastik üretimini azaltılması olduğunu, bazılarının ise plastiklerin geri dönüşümü üzerinde durduğunu söyledi.

Fransız Bakan, plastik üreten ve üretmeyen ülkeler arasında bir fark olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, farklı sanayi lobilerinin burada bulunmasından kaynaklı müzakerelerin yavaşlayıp yavaşlamadığına ilişkin sorusuna Bechu, "(Müzakerelerde) bazı ülkelerin tutumunu gördüğümüzde açıkçası, bazen endüstriyel lobilerin varlığını gereksiz kılan tutumları oldu." ifadesini kullandı.

Bechu, müzakerelerin ikinci faslının bugün geç saatlerde biteceğine işaret etti.

Plastik kirliği müzakere ediliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), 2022'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın 2024 yılı sonu itibarıyla imzaya açılmasını öngören kararı kabul etmişti.

Anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme tüm sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğine yol açmasının önlenmesini amaçlıyor.

Söz konusu anlaşmaya varılması amacıyla 5 müzakere faslı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. İlk müzakere faslı geçen yıl Uruguay'da yapılırken ikinci müzakere faslı 29 Mayıs'ta bu yana Paris'te düzenleniyor. İkinci müzakere faslının bugün tamamlanması bekleniyor.