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Fransa doğumlu dev panda Yuan Meng Çin'e gönderildi

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Fransa doğumlu ilk dev panda Yuan Meng, Paris'ten kalkan bir uçakla Çin'in Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ne gönderildi.

Fransa, Dev Panda Yuan Meng'i Çin'e UğurladıFransa'nın Saint-Aignan kentindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nin önünde (kamyonetteki) dev panda Yuan Meng'i uğurlayan insanlar, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Fransa doğumlu ilk dev panda Yuan Meng, Salı günü Fransa'nın Saint-Aignan kentinden ayrılarak Çin'e doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Bambularla dolu özel hazırlanmış bir kafese yerleştirilen Yuan Meng, Paris'ten kalkan bir uçakla Çin'in Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ne ulaşmak üzere uğurlandı.

Fransa, Dev Panda Yuan Meng'i Çin'e UğurladıFransa'nın Saint-Aignan kentindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nin önünde dev panda Yuan Meng'i uğurlamak için bekleyen bir çocuk, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Fransa, Dev Panda Yuan Meng'i Çin'e UğurladıFransa'nın Saint-Aignan kentindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nin önünde (kamyonetteki) dev panda Yuan Meng'i uğurlayan insanlar, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Fransa, Dev Panda Yuan Meng'i Çin'e UğurladıFransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Roissy Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda dev panda Yuan Meng'i uğurlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Fransa, Dev Panda Yuan Meng'i Çin'e UğurladıFransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Roissy Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda dev panda Yuan Meng'in içinde bulunduğu özel kafes uçağa yükleniyor, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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