Fransa Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardıma erişimi engellememeli

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in askeri operasyonlarının uluslararası hukukun gereği olarak su ve gıda gibi temel insani yardıma erişimi engellememesi gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, İsrail'in askeri operasyonlarının uluslararası hukukun gereği olarak su ve gıda gibi temel insani yardıma erişimi engellememesi gerektiğini belirtti.

Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "Birleşmiş Milletler rakamlarına göre İsrail hava saldırılarında son 24 saatte 338 binden fazla kişi yerinden oldu. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu Gazzelilere 'orayı terk edin' dedi. Dünyanın en yoğun nüfusunun bulunduğu bu abluka alanından çıkmak isteyen insanlar ne yapacak? Bir insani koridor açılması için çaba başlatınız mı?" sorusuna, Legrendre, bu durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Legendre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın dün konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo kanalında İsrail'in askeri operasyonlarını uluslararası hukuka uygun yürütmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Fransız Sözcü, İsrail'in askeri operasyonlarının uluslararası hukukun gereği olarak su ve gıda gibi temel insani yardıma erişimi engellememesi gerektiğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.