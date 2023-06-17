Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Fransa ve Cezayir arasındaki tarih sancılı geçti

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Cezayir Milli Marşı'na Fransa'ya karşı atfın geri getirilmesini anımsatarak bu kararın beklenmedik olduğunu söyledi. Colonna, Fransa ve Cezayir arasındaki tarihin sancılı geçtiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Fransa ve Cezayir arasındaki tarih nadiren sevindirse de büyük oranda sancılı geçti." dedi.

Colonna konuk olduğu Fransız LCI kanalında, Cezayir Milli Marşı'na Fransa'ya karşı atfın geri getirilmesini anımsatarak bu kararın beklenmedik olduğunu söyledi.

Cezayir Marşı'nın metninin Cezayir Bağımsızlık Savaşı ortamında yazıldığına işaret eden Colonna, "Bizim milli marşımız da pek sevecen değil, biraz savaşçı hatta." dedi.

Colonna, tarihlerini unutmak istemediklerini, kimseden de böyle bir beklentileri olmadığını ifade ederek, "Fransa ve Cezayir arasındaki tarih nadiren sevindirse de büyük oranda sancılı geçti." dedi.

Fransa ve ABD'nin dost ve müttefik olduğunu belirten Colonna, "Ancak kendi yolumuz var, Avrupa'nın da aynı şekilde kendi yolu var." diye konuştu. Fransız Bakan, Avrupa'nın kendi bağımsızlığını ve egemenliğini geliştirmekte olduğunu ifade etti.

Colonna, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5-8 Nisan tarihlerindeki Çin ziyaretinde insan hakları ve Uygurlar meselesine değindiğini belirtti.

Rusya'nın askeri ve diplomatik bir çıkmazda olduğu yorumunu yapan Colonna, Rusya ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 1986'da milli marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümü tekrar marşa ekletmek için kararname yayımlamıştı.

Milli marşın Fransa ile ilgili kısmında, "Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al. Devrimimizde karar kesin. Cezayir'in yaşaması için kararlıyız." ifadeleri yer alıyor.