Fransa, Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği çevresinde gerçekleşen binlerce cunta destekçisinin protesto gösterisini kınamıştır. Nijer'e yönelik mali yardımların kesilmesinin ardından protestocular, Fransa Büyükelçiliği önünde toplanarak gösteri yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlara ve konsolosluklara yönelik şiddeti kınamış ve Nijer güçlerine görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunmuştur.

- Fransa'dan Nijer'deki büyükelçilik protestosuna kınama

PARİS - Fransa, Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği çevresinde bugün binlerce cunta destekçisinin protesto gösterisi gerçekleştirmesini kınadı.

Fransa'nın Nijer'e yönelik mali yardımların kesildiğini duyurmasının ardından binlerce cunta destekçisi Nijerli, bugün Fransa Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto gösterisi gerçekleştirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise diplomatik misyonlara ve konsolosluklara yönelik her türlü şiddeti kınadıkları ifade edilerek, "Nijer güçlerinin, Viyana anlaşmasının bir parçası olarak diplomatik misyonlarımızın ve konsolosluklarımızın güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. Yetkililere, bu yükümlülüğü bir an önce yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Nijer'de protesto

Fransa'nın Nijer'e yönelik mali yardımları kesmesi sonucu başkent Niamey'deki Fransa Büyükelçiliği binası önünde toplanan cunta yanlısı bazı protestocular binaya girmeye çalışırken, bazıları da "Fransa Büyükelçiliği" yazan tabelayı söküp yırtmış, yerine ise Nijer ve Rusya bayrakları asarak, "Yaşasın Rusya", "Yaşasın Putin" sloganları atmıştı.