Fransa'dan İznik'e Gelen Akademisyenler Göl Kenarında Ayin Yaptı

BURSA'nın İznik ilçesine Fransa'dan gelen 42 akademisyen, göl kenarında özel olarak hazırlanan alanda ayin yaptı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Bursa'nın İznik ilçesine yapması planlanan ziyaret öncesinde, Fransa'dan gelen 42 akademisyen ilçede bir dizi programa katıldı. Ecole des Bernardins'te görev yapan akademisyenler, önce Ayasofya Orhan Camisi'ni gezdi ve ardından İznik Gölü kıyısındaki tarihi Bazilika'ya geçti. Akademisler, ardından göl kenarında özel olarak hazırlanan alanda toplu ayin yaptı. Ayini yerel halk ve katılımcılar ilgiliyle izledi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, kasım ayında ilçeye gelmesi bekleniyor.

Haber: Semih TÜRKER

Kamera: Bursa,