Fransa'dan İran'a Nükleer Müzakere Çağrısı

(ANKARA) - Fransa, İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılarken, Tahran'a nükleer ve balistik programlarıyla ilgili müzakerelere vakit kaybetmeden yeniden katılma çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran ateşkesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlık, Tahran'a nükleer programıyla ilgili müzakereleri hızla yeniden başlatması çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa, İran'ı nükleer ve balistik programları ve istikrarı bozucu faaliyetleriyle ilgili tüm endişeleri giderecek bir anlaşmaya götürecek müzakerelere gecikmeksizin katılmaya çağırıyor" denildi.

ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler'in altıncı turu, 15 Haziran Pazar günü yapılması planlanmış, ancak İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a yönelik saldırılarından sonra Tahran tarafından iptal edilmişti.