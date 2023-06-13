Fransa'da zanlıların telefonları izlenebilecek

Fransa'da senatörler, zanlıların telefonlarındaki kamera ve mikrofonların uzaktan etkinleştirilip izlenmesine olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı. Adalet Yasası olarak adlandırılan tasarı, 13 hayır oyuna karşı 231 evet oyuyla kabul edildi. Tasarı, terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesine imkan veriyor.

Fransa'da senatörler, zanlıların telefonlarındaki kamera ve mikrofonların uzaktan etkinleştirilip izlenmesine olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Senatoda, 6 Haziran'dan bu yana görüşülen "Adalet Yasası" olarak adlandırılan ve şüpheli kişilerin, dijital cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veren tasarı oylamaya sunuldu.

Tasarı, 13 "hayır" oyuna karşı 231 "evet" oyuyla kabul edildi.

Adalet Bakanlığının bütçesinin 2027'ye kadar 11 milyar avroya yükseltilmesini kapsayan tasarı, 4 yılda 10 bin ek memurun işe alınmasını içeriyor.

Yasa tasarısı, gelecek yıla kadar adliyelerde aile içi şiddet davalarına bakacak özel ekiplerden oluşan birim kurulmasını kapsıyor.

Mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesi sağlanacak

Tasarısının 3. maddesi, terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesine imkan veriyor.

Ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamının genişletilmesini ve hükümete, belirli koşullar altında, ön soruşturma sürelerini uzatma olanağını tanımayı da içeren tasarının, şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale gibi bazı maddeleri, hakim kararıyla mümkün olacak.

Tasarı, "10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar"da cihazların konumlarının izlenebilmesini kapsıyor.

Avukatlar, kamu ve bireysel özgürlükleri savunan dernekler ve sol akım siyasetçiler, tasarıyı, "özgürlükleri kısıtlayacağı ve özel hayatı ihlal edeceği" gerekçeleriyle eleştiriyor.

Yasa tasarısı, Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te görüşülecek.