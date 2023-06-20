Fransa'da yaşlı kadının torunuyla darp edilmesi siyasi malzeme yapılmak isteniyor

Fransa'nın Bordo kentinde torunuyla darp edilen yaşlı kadının ailesi, saldırının siyasete malzeme yapılmasına tepki gösterdi. Saldırının, aşırı sağcılar başta olmak üzere belli kesimlerce siyasi malzeme olarak kullanılması ve göçmen karşıtı propagandaya dönüştürülmesi, aileyi rahatsız etti.

Fransa'nın Bordo kentinde torunuyla darp edilen yaşlı kadının ailesi, saldırının siyasete malzeme yapılmasına tepki gösterdi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, saldırının, aşırı sağcılar başta olmak üzere belli kesimlerce siyasi malzeme olarak kullanılması ve göçmen karşıtı propagandaya dönüştürülmesi, aileyi rahatsız etti.

Mağdur ailenin avukatı Nadege Pain, ailenin, saldırganın etnik kökeni üzerinden olayın siyaset malzemesi yapılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Pain, ailenin, görüntülerin basında ve sosyal medyada izinsiz kullanılmasının, özel hayata saygısızlık olduğu gerekçesiyle de tepkili olduğunu aktardı.

Bordo Belediye Başkanı Nicolas Florian, dün, Twitter'dan saldırı anının görüntülerini paylaşmıştı. Olay, ülkede infiale yol açmıştı.

Küçük kızı kaçırma girişiminde de bulunan saldırganın, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındığı ve "sabıka kaydı kabarık biri olduğu" belirtilmişti.

Aşırı sağcılar, saldırganın göçmen olduğu düşüncesiyle olayı göçmen karşıtı kampanyaya dönüştürmüştü.