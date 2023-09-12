Fransa'da Türk gencin beyin ölümü gerçekleşti, babası skandalı anlattı

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ve bir motosikletin çarpışmasında ağır yaralanan Sefa Şahin isimli Türk gencin beyin ölümü gerçekleşmiş ve geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmişti. Hastanede tedavi altına alınan genç, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Şahin'in acılı babası, Fransa'da yaşadığı zorlukları ve Fransa'daki hastanede kalbi duran oğluna kendisinin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğünü ifade etti.

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki Sefa Şahin ağır yaralanmış, olayda 2 polis gözaltına alınırken, olaya ilişkin 2 soruşturma açılmıştı. Yaralanan Şahin'in beyin ölümü gerçekleşmiş ve ardından tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Dün sabah saatlerinde Şahin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin babası Mehmet Şahin, kaza sonrası Fransa'daki hastanede yaşanan skandal olayları anlattı.

Baba Mehmet Şahin, oğlunun beyin ölümünün gerçekleşmesi sebebiyle, kalbin çalıştırılmasına yarayan cihazların fişinin çekilmesi için doktorların sürekli ısrar ettiklerini ve kalbi durduğunda dahi müdahale edilmediğini ifade etti. Şahin, kalbi duran oğluna kendisinin müdahale ettiğini ve doktorların bu duruma seyirci kaldığını belirtti.

"25 dakika boyunca müdahale edilmemiş, beynine oksijen gitmemiş"

Fransa'daki kaza sonrası müdahale edilmediğini belirten Mehmet Şahin, "Türkiye'ye getirme kararını şöyle aldık; perşembe günü doktorla görüştük ve bize anlattığına göre çocuk darbe yemiş, beyninin şiştiğini söylüyorlar. Beynine kan dolduğu sebebiyle kapkara gözüktüğünü ifade ettiler. Biz de kafasındaki şişmeler iner ve düzelir diye düşündük. Böyle bir umudumuz vardı. Ertesi gün, nöroloji doktoru ile konuştuk, o da muayene etti ve bana başka şey söyledi. Çocuğun beyninde bir ödem yokmuş, kan az şekilde varmış. 25 dakika kalbi durduğu için beyni oksijensiz kalmış. Bu 25 dakika boyunca yanında polis varmış ancak ilk müdahale yapılmamış. Hastane farklı konuştuğu için güvenimi kaybettim, Türkiye'ye götürmek için konsolosluk ile görüştük" dedi.

"Hastanede ölmüş oğluma ben kalp masajı yaptım"

Şahin, "Türkiye'ye götüreceğimiz gün çocuğumun kalbinin durduğunu söylediler. Odaya gittiğimde doktorlar odada duruyordu. 'Kalbi durdu, Türk hekimler geldi bir şey yapın kalbini çalıştırın' dedim. Bana, 'Maalesef bitti' dediler. Ben şaşırdım, 'Türkiye'ye götüreceğiz, sadece kalbini çalıştırın, götürelim' dedim. Kimse yardım etmedi. Ölmüş oğluma ben kalp masajı yaparak müdahale ettim. Bir şeyler yaptım, makinada kalp atmaya başladı. Arkamdaki doktora 'İyi mi' diye sordum. Güler bir yüzle 'Tansiyonu yok, boşa uğraşıyorsun' dedi." - İSTANBUL