Fransa'da tırın çarptığı göçmenlerden 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyinde Calais ve Marck kentleri arasında otoyolun emniyet şeridinde yürüyen göçmen grubuna tırın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın kuzeyinde Calais ve Marck kentleri arasında otoyolun emniyet şeridinde yürüyen göçmen grubuna tırın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Fransız BFMTV kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre bir tır, Calais ve Marck arasındaki otoyol güzergahında 15 kişilik göçmen grubuna çarptı.

Gece gerçekleşen olayda 2 göçmen hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 göçmen yaralandı.

Olay sırasında göçmenlerin otoyolun emniyet şeridinde yürüdüğü aktarıldı.