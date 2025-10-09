Fransa'da Tecavüz Suçlusu Hüsamettin Doğan'ın Ceza Süresi Arttırıldı

Fransa'da mahkeme Gisèle Pelicot'yu tecavüz etmekten suçlu bulunan ve mahkumiyetine itiraz eden Hüsamettin Doğan'ın hapis cezasını bir yıl artırdı.

İstinaf mahkemesi, Doğan'ın savunmasını reddederek ilk verilen dokuz yıllık hapis cezasını 10 yıla çıkardı.

Doğan, geçen Aralık ayında görülen asıl davada "nitelikli tecavüz" suçundan mahkum edilmişti.

O davada 50 erkek daha ceza almıştı.

Kırk dört yaşındaki Hüsamettin Doğan, temyiz davasında masum olduğunu savundu.

Doğan kendisinin de mağdur olduğunu, Dominique Pelicot tarafından "tuzağa düşürüldüğünü" öne sürdü.

Polis, Dominique Pelicot'nun tecavüzleri kameraya kaydetmesi sayesinde erkeklerin kimliklerini tespit edebilmişti.

Asıl davada mahkum edilen 51 kişiden 17'si önce karara itiraz etti, ancak daha sonra başvurularını geri çekti.

Doğan ise temyiz başvurusunu sürdüren tek kişiydi.

İlk davada sunulan deliller bu kez de mahkemede gösterildi.

Aralarında, baygın haldeki Pelicot'nun horlama seslerinin duyulduğu ve uğradığı istismara rağmen hiçbir tepki vermediği görüntüler de vardı.

Buna rağmen Hüsamettin Doğan, bir kez daha Pelicot'ya tecavüz etme niyeti olmadığını öne sürdü ve Pelicot'nun kocasının kurbanı olduğunu söyledi.

"Ben cinsel bir eylemde bulundum, kimseye tecavüz etmedim" dedi.

"Tecavüz, birini zorlamak, bağlamak demektir benim için. Bilmiyorum… Ben de mağdurum."

Gisèle Pelicot ise temyiz davasında "Ben tek kurbanım" diyerek kocasının davetiyle kendisiyle birlikte olan erkeklerin hiçbirine rıza göstermediğini vurguladı.

Suçu Dominique Pelicot'un üzerine atmaya çalışan Doğan, bir noktada durumdan "şüphelendiğini" ancak Dominique'in onu rahatlattığını söyledi.

Doğan, Dominique Pelicot için "Bu adam tam bir manipülatör" dedi.