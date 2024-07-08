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Fransa'da Sol ve Merkez Partilerin Taktiği İşe Yaradı

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Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda sol ve merkez partilerin taktiği işe yaradı. İlk turda birinci olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, ikinci turda üçüncü oldu.

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda sol ve merkez partilerin taktiği işe yaradı. İlk turda birinci olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, ikinci turda üçüncü oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararı aldı. Seçimin ilk turu 30 Haziran'da yapıldı ve aşırı sağcı RN partisi oyların 33.2'sini alarak birinci oldu.

Sol partilerin koalisyonu Yeni Halk Cephesi ve Macron'un yönetimindeki Ensemble ittifakı, aşırı sağın ikinci turda çoğunluğu sağlayarak hükümeti kurma yetkisi elde etmesini engellemek için harekete geçti. Ülke genelinde seçimlere katılmaya hak kazanan 200'den fazla aday, aşırı sağcı adaylara karşı kazanma ihtimali daha yüksek olarak diğer adaylar için yarıştan çekilme kararı aldı.

Seçimin ikinci tur sonuçlarına göre sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi, mecliste 182 sandalye kazanarak birinci oldu. Macron'un ittifakı Ensemble, 168 sandalye kazanarak ikinci, RN ise 143 sandalye ile üçüncü oldu. İlk turun galibi, ikinci turda üçüncü sıraya gerilemiş oldu.

FRANSA'DA HÜKÜMET NASIL KURULACAK?

Fransız medyası, seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından en fazla sorulan sorunun, 'Fransa'yı kim yönetecek?' olduğunu belirtti. Ülkede hükümeti kurma yetkisini almak için 577 sandalyeli mecliste 289 sandalye kazanmak gerekiyor. Seçim sonuçlarına göre bu sayıya ulaşabilen parti olmadı.

Fransız medyasına göre Yeni Halk Cephesi ve Ensemble anlaşarak hükümeti kuracak ya da ülkede yeni bir siyasi kriz başlayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a hareket edecek. Bu kapsamda ülkede kabinenin oluşturulması bir süre gecikecek.

BAŞBAKAN ATTAL İSTİFA EDECEK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün seçimin ardından yaptığı açıklamada, bulunduğu ittifakın çoğunluğa sahip olmadığını, 'Cumhuriyetçi geleneğe uygun olarak' istifasını Macron'a sunacağını belirterek, "Başbakan olmak hayatımın onurudur. Kurduğumuz bağ sahip olduğum en değerli şeydir. Bu akşam, bu kampanyada temsil ettiğim siyasi parti çoğunluğa sahip değildir. Cumhuriyetçi geleneğe uygun olarak ve ilkelerim doğrultusunda, yarın sabah istifamı Cumhurbaşkanına sunacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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