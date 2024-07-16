Fransa'da Sol Koalisyonun Başbakan Belirleme Müzakerelerinde Uzlaşmazlık

(ANKARA) - Fransa'da solun önde bitirdiği seçimlerden bir hafta sonra, dört partinin birleşiminden oluşan sol koalisyonun başbakan belirleme müzakerelerinde uzlaşmazlık çıktı. İttifakın öncü partisi LFI diğer ittifak üyeleriyle görüşmeleri askıya aldı.

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinde, sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (NFP), diğer bloklardan daha çok sandalye kazanarak seçim yarışını önde tamamlamasının ardından yeni hükümetin kurulması konusunda tartışmalar devam ediyor.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI), Sosyalist Parti'nin (PS) yeni hükümet önerilerini 'kabul edilemez yöntemler' kullanmakla suçlayarak koalisyon partileriyle görüşmeyi durdurdu.

Sol koalisyonda uzlaşmazlık, hükümetin istifa edip, yeni milletvekillerinin Perşembe günü meclis başkanını seçmek üzere oy kullanacağı kritik bir haftada patlak verdi.

LFI Pazartesi günü yaptığı sert açıklamada, Sosyalist Parti'nin Macron'un, merkezci ittifakı sokarak Macron'un işine gelecek şekilde hareket ettiğini söyledi ve "PS, NFP'den herhangi bir (başbakan) adaylığını veto ederek, sadece kendi adayını dayatmayı amaçlıyor ve kendi adayının Emmanuel Macron'la çalışmaya uygun olacağını savunuyor. Böylece, Macron'u bizim ittifakımız üzerinde karar verici konumuna getiriyor, oysa bu ittifak, Macron'un politikalarına karşı kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

LFI " Ulusal meclis başkanlığı için NFP'den tek bir aday üzerinde derhal anlaşma talep ediyoruz... Bu zamana kadar, hükümet kurma konusunda başka hiçbir tartışmaya katılmayacağız" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerini önde tamamlamasının ardından Ulusal Meclisi feshedip "siyasi manzarayı netleştirmek" amacıyla erken seçim kararı almıştı. Ancak, bir hafta önceki erken seçimleri sol blok önde tamamladı. Fransız siyasi geleneğinin bir yansıması olarak Macron'un Ulusal Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran koalisyondan hükümeti kurması için bir başbakan ataması bekleniyordu.

Macron geçen hafta sol bloğun Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu elde edememesine vurgu yaparak "seçimleri aslında kimsenin kazanamadığını" söylemesi ve "merkezde konumlanan siyasetçilere aşırılığa karşı birlik olma" çağrısı yapması sol blokta öfkeyle karşılanmış, yeni hükümetin şekillendirilmesiyle ilgili tartışmaları derinleştirmişti.

Fransız sendikaları, Macron'u 'demokrasiyi ele geçirmekle' suçlamış, Perşembe günü Ulusal Meclis önünde ve Fransa genelindeki hükümet binalarında protestolar ve grevler çağrısında bulunmuştu.