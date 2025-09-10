Fransa'da Sokak Protestoları İkinci Kez Alevlendi

(ANKARA) - Fransa'da son iki yılda beşinci başbakan olacak Sébastien Lecornu, görevi devralmaya hazırlanırken; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliği ve kemer sıkma politikalarına karşı sokak protestoları yeniden alevlendi. Fransa polisi sabah saatlerinde 200 protestocuyu gözaltına aldı.

Fransa polisi, "Her Şeyi Bloke Et" adıyla düzenlenen protestoların ilk saatlerinde bugün yaklaşık 200 kişiyi gözaltına aldı. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliği ve kemer sıkma politikalarına yönelik artan tepkiler üzerine, sol grupların oluşturduğu bir koalisyon tarafından organize edildi.

Eylemler, Fransa'nın son iki yılda beşinci başbakanı olacak Sébastien Lecornu'nun görevi devralmaya hazırlandığı bir dönemde yapılıyor. Macron, Fransa parlamentosundan güvenoyu alamayan eski Başbakan François Bayrou yerine dün Lecornu'yu atamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te yaptığı açıklamada, protestocuların birçok kentte yolları kapatıp polisle çatışmaya girdiğini, bunun üzerine yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Protestocular sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa genelinde bir araya gelirken, 80 bin polis Fransız polisi önlem amacıyla çeşit noktalarda konuşlandırıldı. Fransız medyasına göre, Lyon'da protestocular şehirden geçen bir otoyolu kapattı ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Paris'in dış mahallelerinde ise çoğu maskeli protestocu grupları, çöp konteynerlerinden barikat kurdu ve polise çöp fırlattı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın bir müttefiki olan Sébastien Lecornu, Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.