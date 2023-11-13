Haberler ›› Dünya ›› Fransa'da Seller Nedeniyle 388 Okulda Eğitime Ara Verildi

Fransa'da Seller Nedeniyle 388 Okulda Eğitime Ara Verildi

Fransa'nın Pas-de-Calais kentinde geçen haftadan beri devam eden seller nedeniyle 388 okulda eğitime 2 gün ara verildi. Yağışların etkisini arttırmasıyla birlikte birçok kasabada hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.