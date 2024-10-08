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Fransa'da Sel ve Fırtına Alarmı Turuncuya Yükseldi

Fransa'da Sel ve Fırtına Alarmı Turuncuya Yükseldi
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Fransa'nın çeşitli bölgelerinde, saatteki rüzgar hızının 150 kilometreyi bulabileceği fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Yetkililer, su baskınları riski hakkında vatandaşları uyardı.

FRANSA'da sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Ulusal meteoroloji ajansı Metro-France, Pyrenees-Atlantiques ve Hautes-Pyrenees vilayetlerinde saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlara, başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesi dahil 17 vilayette şiddetli yağışların yol açabileceği sellere karşı uyardı. Bölgede alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Yetkililer, su baskınları riskine karşı bölgedekilere uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Fırtına Fransa

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