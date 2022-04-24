Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oylama sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 58,2'sini alan Emmanuel Macron aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen karşısında galip gelerek ikinci kez Fransa'nın Cumhurbaşkanı seçildi.

Macron, ilk turda oyların yüzde 27,85'ini, Le Pen ise yüzde 23,15'ini almış ve ikinci tura kalmışlardı.

Paris'te seçmenlerine konuşan Le Pen, sonucun partisi için hala bir zafer olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarına saygı duyduğunu belirten Le Pen, siyasetteki mücadelesine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Marine Le Pen, kendisine oy verenlere teşekkür ettiği konuşmasında, "Fransa çok unutuldu ama biz unutmuyoruz" dedi.

Macron'un hükümetinde yer alan Avrupa Bakanı Clément Beaune, seçim sonuçlarına ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada, aşırı sağın yüzde 40 oy aldığını hatırlatarak, "Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesaplarında, zaferinden dolayı Macron'u tebrik etti.

Dramatik ve tarihi bir zafer

Paul Kirby - BBC News, Paris

Bu, görevdeki cumhurbaşkanı için dramatik ve de tarihi bir zafer.

Bu seçim, Marine Le Pen'in zafer için en iyi şansıydı ancak yine olmadı. Kampanyası düzgündü, artan hayat pahalılığına odaklanmış olması seçmenlerde karşılık buldu. Macron'a karşı günler önceki TV münazarasında da iyi bir performans sergiledi.

Macron, ilk turdan sekiz gün öncesine kadar seçime girmedi bile ve kibirli olmakla suçlandı. Ama seçim çalışmalarına başladığında, seçmenler net bir şekilde onu dinledi. Le Pen vergi indirimi vadetmiş, emeklilik yaşını da yükseltmeyeceğini söylemişti. Ancak seçmenler Macron'un vaatlerini Le Pen'inkilere göre çok daha gerçekçi buldular ve Le Pen'i reddettiler. Seçmenler daha yumuşak olabilirlerdi ancak yine de oldukça haklıydılar.

Fransa, 20 yıldır bir cumhurbaşkanını iki dönem için üst üste seçmedi. Daha önce hiçbir cumhurbaşkanı da parlamentoda çoğunlukla yeniden seçilmedi.