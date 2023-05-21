Fransa'da Rahip Pierre Maillard cinsel istismar suçlamasıyla yargılanacak

Fransa'da çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahip Pierre Maillard, yarın hakim karşısına çıkacak. Maillard'a 11'i kız 30'a yakın çocuk ve gence cinsel istismar suçlaması yöneltilecek. Fransız kiliselerindeki cinsel istismar vakaları ise sistematik bir olgu olarak kabul ediliyor.

Fransa'da, çoğunluğu çocuk yaklaşık 30 kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahip Pierre Maillard'ın yargılanmasına karar verildi.

Fransız 20 Minutes sitesinin haberine göre, Saint-Pie X Rahip Kardeşliği'ne bağlı Maillard, savcıların talebiyle yarın Vandee Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Duruşmalar, davalı tarafın talebiyle kapalı sürdürülecek.

Maillard'a "11'i kız 30'a yakın çocuk ve gence cinsel istismarda bulunma" suçlaması yöneltilecek.

Kendisine yönelik 2 suç duyurusunun basına yansıması üzerine Fransız rahi benzer birçok suç duyurusuyla daha karşı karşıya kalmıştı.

Bunun üzerine Maillard, Fransa'da 2020'de gözaltına alınmıştı.

Cinsel istismar mağdurları arasında aynı aileden çocukların da olduğu ifade ediliyor.

Rahipler, istismarın kilisede "sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti

Fransa merkezli Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, ülkede kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.

Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Piskoposluk, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve "istismarın kilisede sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.