Fransa'da Polislerin Neonazi Dövmeleri Tartışma Yarattı

Fransa'da bazı polislerin kollarında Neonazilerin yaygın olarak kullandığı Valknut üçgenli dövmelerle verdiği görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Fransa'da bazı polislerin kollarında Neonazilerin yaygın olarak kullandığı Valknut üçgenli dövmelerle verdiği görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Lille kentinde 6 Haziran'da düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösteride görevli olan bazı polislerin kollarında Valknut üçgenli dövmeler görüntülendi. Bu dövmeyi Fransa'daki Neonaziler yaygın olarak kullanıyor.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar tartışma ve tepkiye neden oldu.

Hauts-de-France Bölgesinin Meclis üyesi Sarah Kerrich bu hafta söz konusu polislerin dövmelerinin görüldüğü fotoğraf ve görüntüleri Ulusal Polis Soruşturma Birimi'ne (IGPN) göndererek soruşturma açılmasını talep etti.

Kerrich'in talebi Kuzey'deki Asayiş Dairesi Müdürlüğüne (DDSP) iletildi.

Sarah Kerrich, DDSP'nin konuyla ilgili dosya açtığını ve olayı soruşturacağını belirtti.

Ülkede görevi başındaki polislerin herhangi bir siyasi kuruluşa, dine, sendikaya ait olduğunu simgeleyen dövmeyi taşıması yasak.

Bu yıl yasalaşan emeklilik reformu emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını kapsıyor.