Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen genç Atina'da protesto edildi

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, "Ruvikonas" isimli anarşist grubun yaptığı protestoda polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Ruvikonas üyeleri Büyükelçilik önünde üzerinde "Fransa devleti öldürüyor" yazılı pankart açtı.

Ruvikonas'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nael M'nin aynı şekilde ölen onlarca kişiden biri olduğu belirtilerek, sorunun temelinde yoksulluk olduğu ifade edildi.