Fransa'da polis aracının karıştığı olayda hayatını kaybeden Sefa Şahin'in cenazesi Kayseri'ye götürüldü

Fransa'da polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Türkiye'ye getirilen Sefa Şahin'in cenazesi, Kayseri'ye götürüldü. Şahin'in amcası cenazeyi teslim aldı ve memleketleri Kayseri'ye defnetmek için götüreceklerini söyledi.

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından getirildiği Türkiye'de hayatını kaybeden Sefa Şahin'in cenazesi, Kayseri'ye götürüldü.

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin girişimleriyle getirildiği İstanbul'da dün akşam hayatını kaybeden Sefa Şahin'in cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan amcası Nuri Şahin tarafından teslim alındı.

Nuri Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazeyi defnetmek için memleketleri Kayseri'ye götüreceklerini söyledi.

Şahin, yeğenine Fransa'da yaşama şansı verilmediğini, buna rağmen kurtarmak istediği yeğeni için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Karşılaştıkları zorluklar nedeniyle 6 gün boyunca Fransa'da çile çektiklerini dile getiren Şahin, "Yeğenimi Fransız polisi katletti bunu kapatmaya çalışıyorlar. Yeğenimi öldürdüler." dedi.

Şahin, Fransa'daki hastanede de kendilerine zorluk çıkartıldığını aktararak "Yeğenimi o hastaneden çıkartmaya çalıştık, bir türlü çıkaramadık. Beyin ölümü raporu verdiler. Paris'te gezmediğim hastane kalmadı. Hiçbir hastane yeğenimi kabul etmedi. Çaresiz kaldık, konsolosluğu aradık, Allah razı olsun bize çok büyük destek verdiler." diye konuştu.

Olay

Başkent Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde 6 Eylül akşamı polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki Şahin ağır yaralanmış; olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınmış ve biri "polisin dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle olmak üzere, 2 ayrı soruşturma açılmıştı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun girişimleriyle sevk iznini alan ailesi, özel sağlık jetiyle Sefa Şahin'i Atatürk Havalimanı'na getirmişti.

Buradan ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 16 yaşındaki Şahin, dün akşam müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.