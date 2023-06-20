Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Komitesi'ne baskın düzenlendi

Fransa'da polisin, Paris 2024 Olimpiyat Komitesi Merkezi'ne (Cojo) baskın düzenleyerek arama yaptığı belirtildi. Ulusal Mali Savcılık Ofisinin (PNF) kararıyla yapılan aramaların sebebi ise 'yasa dışı çıkar sağlama' ve 'adam kayırma' şüphesiyle açılan iki ön soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.