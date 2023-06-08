Fransa'da Ortaokulda Bomba İhbarı
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Fransa'nın Montpellier kentinde, ortaokulda yapılan bomba ihbarı paniğe yol açtı. Herault Bölgesi Emniyetinden yapılan açıklamada, kentteki Jeu de Mail Ortaokulunun, bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği belirtildi.
Fransa'nın Montpellier kentinde, ortaokulda yapılan bomba ihbarı paniğe yol açtı.
Herault Bölgesi Emniyetinden yapılan açıklamada, kentteki Jeu de Mail Ortaokulunun, bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedekilere, güvenlik kontrollerinin hızlı sonuçlanması için alana yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.
Bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Fransız basını, bomba ihbarının okul yönetimine e-posta yoluyla yapıldığını yazdı.
Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle yakındaki spor salonuna götürüldüğü belirtildi.