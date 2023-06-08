Fransa'da Ortaokulda Bomba İhbarı

Fransa'nın Montpellier kentinde, ortaokulda yapılan bomba ihbarı paniğe yol açtı. Herault Bölgesi Emniyetinden yapılan açıklamada, kentteki Jeu de Mail Ortaokulunun, bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği belirtildi.