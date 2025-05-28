Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasa Tasarısı Kabul Edildi
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Fransa Ulusal Meclisi, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan bireyler için 'ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısını 305 oyla kabul etti. Tasarı, hastaların bilinçli ve özgür iradeleriyle başvurabileceği tıbbi yardımlı ölüm imkanı sunuyor.

FRANSA'da Ulusal Meclis'in 'ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Fransa'da Ulusal Meclis'te tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili 'ölmeye yardım' olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü. Tasarının, 199 'hayır' oyuna karşı, '305' oyla kabul edildiği, sonbahar aylarında Senato'da görüşüleceği kaydedildi. Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin 'hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması' ve 'iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi' şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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