Fransa'da Oleron Adası'nda Yayalara Aracını Süren Sürücü 9 Kişiyi Yaraladı

Fransa'nın Oleron Adası'nda bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını belirtti.