Fransa'da öldürülen kadın ve çocuklarının cenazeleri Trabzon'da defnedildi

Fransa'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülen kadın ve 2 çocuğunun cenazeleri Trabzon'da defnedildi. Anne ve çocukları için Arsin ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçenin Işıklı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.