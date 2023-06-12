Fransa'da muhalefetin hükümete karşı sunduğu gensoru reddedildi

Fransa'da muhalefetin Ulusal Mecliste oylanmadan kabul edilen emeklilik reformu nedeniyle hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi reddedildi. Geniş muhalefet ittifakı Nupes tarafından 17'ncisi sunulan ve hükümetin düşmesini öngören gensoru Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.

Fransa'da muhalefetin Ulusal Mecliste oylanmadan kabul edilen emeklilik reformu nedeniyle hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi reddedildi.

Geniş muhalefet ittifakı Nupes tarafından 17'ncisi sunulan ve hükümetin düşmesini öngören gensoru Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.

Ulusal Meclis'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, 239 kabul oyu alan önerge, salt çoğunluk sağlanamadığı içini reddedildi.

577 sandalyeye sahip Ulusal Mecliste, bir gensoruyla hükümetin düşmesi için en az 289 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Başbakan elektronik sigarasıyla meşguldü

Öte yandan, hükümetin düşürülmesini kapsayan gensoru önergesinin görüşüldüğü sırada, Başbakan Elisabeth Borne'un elektronik sigarasıyla oynaması dikkati çekti.

Borne, burada yaptığı konuşmada, muhalefeti tutarsızlık, demagoji yapmak ve çelişkilerde bulunmakla suçladı.

Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Ertesi gün, muhalefet, hükümete karşı 2 gensoru önergesini Meclise sunmuştu.

Hükümetin düşmesini sağlayacak gensoru önergesi milletvekillerinin salt çoğunluğu elde edememesiyle kabul görmemişti.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.