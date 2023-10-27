Fransa'da Louvre Müzesi'nin önündeki piramide boya saldırısı

Fransa'da iklim aktivistleri, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin önündeki piramide turuncu boya püskürttü.

Fransa'da "Derniere Renovation" adlı çevreci grup, başkent Paris'te her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ünlü Louvre Müzesi'nin önünde bulunan piramidi hedef aldı. Müzenin önüne gelen aktivistler, Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü. Boyalı saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan aktivistler, "termal yenileme planının uygulanması" talebi nedeniyle eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti. - PARİS