Fransa'da Kamyon Kasasında Mahsur Kalan 6 Kadın Göçmen Kurtarıldı

Fransa'da bir kamyon kasasında mahsur kalan 6 kadın göçmen, bir gazetecinin yardımıyla düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı.

Fransa'da bir kamyonda mahsur kalan mültecilerin kurtarılması için İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC aracılığıyla operasyon düzenlendi. Muz taşıyan soğutmalı kamyon kasasında mahsur kalan 4 Vietnamlı ve 2 Iraklı kadından biri gazeteci Khue B. Luu'yu arayıp nefes almakta zorlandıklarını belirterek yardım istedi. Gazeteci Luu olayla ilgili yaptığı açıklamada, kasanın soğuk olması nedeniyle kadınların üşüdüğünü ve koliler nedeniyle çok küçük bir alanda oturduklarını ifade etti.

Araçtaki kadınlar, yerel saatle 00.30 sıralarında hareket eden ve İngiltere'ye gitmesi beklenen kamyonun 10 saatlik bir sürenin ardından yön değiştirdiğini fark etti. Bunun üzerine panikleyen kadınlardan biri gazeteciyi arayarak yardım çağrısında bulundu. Kadının navigasyon uygulamasından konum paylaşmasıyla, kamyonun yeri tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonla kadınlar kurtarılırken, kamyon şoförü de gözaltına alındı.

Fransa polisi insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde Ekim 2019'da bir tır kasasında Vietnamlı 39 kaçak göçmenin cesedinin bulunmuştu. - PARİS