Fransa'da kadın örgütleri, yaklaşan seçim öncesinde aşırı sağa karşı eylemler düzenledi

Fransa’da 200’den fazla kadın hakları örgütünün çağrısıyla, binlerce kadın başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’ne karşı sokağa çıktı.

Ulusal Birlik Partisi, gelecek hafta ilk turu yapılacak parlamento seçimlerinde kamuoyu anketlerine göre önde gidiyor. Ancak partinin çoğunluğu kazanması pek mümkün görünmüyor.

Kadın hakları örgütleri ise Ulusal Birlik Partisi’nin seçimden zafer elde etmesi halinde göçmen, LGBTİ+ ve kadın hakları da dahil birçok hak ve özgürlüğe zarar verebileceğini savunuyor.

Feminist örgütler, Ulusal Birlik’in doğum kontrol konusundaki tutumundan da endişe ediyor.

Ulusal Birlik ise kadın haklarını tehdit ettiği yönündeki iddiaları reddediyor.

Paris'teki gösteriye katılan feminist gazeteci Megan Clement, protestoların kadınların Fransız halkına açık bir mesajı olduğunu söyledi.

Clement, feministlerin seçmenlere “aşırı sağın parlamentoda çoğunluğu elde etmesine izin vermeyin” çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Protestolarda kadınlar, "Aşırı sağ: Haklarım için bir tehlike", "Kırılgan olan kadınlar değil, onların haklarıdır", "Feministler aşırı sağa karşı birleşti" yazılı pankartlar taşıdı.

Reuters haber ajansına konuşan 43 yaşındaki Benedicte Blanchet isimli bir gösterici, "Buradayım çünkü bir kadınım ve Fransa'da aşırı sağcı bir hareket iktidarı ele geçirmek istiyor diye haklarımın elimden alınmasını istemiyorum" dedi.

Fransa Komünist Partisi Kadın Hakları Sorumlusu Shirley Wirden, Ulusal Birlik'in lideri Jordan Bardella da dahil "ülkeyi iyi bir aile babası gibi yönetmek isteyen tehditlerin; ataerkil fikirlere, en güçlü olanın egemenliğine, kadınların ev işlerine yollanmasına geri dönüş anlamına geldiğini" savundu.

hatırlatan Wirden, "Tartışmalar sırasında, aşırı sağcı milletvekillerinin bu konudan ne kadar rahatsız olduklarını, çok iyi gözlemleyebiliyorduk" dedi ve şöyle devam etti:

"Kadınların tahammül edemediği arkaik bir düzene geri dönüşe tanık oluyoruz. Bu aynı zamanda feministlerin hiçbir zaman hoş karşılamadığı bir nefret kültürü. Çünkü feministler her zaman, Ulusal Birlik'in değerleriyle tamamen çelişen uluslararası dayanışmayı ve barış kültürünü geliştirmişlerdir."

Anketler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin büyük bir yenilgiye uğramasının ardından erken seçim kararı aldı.

Fransa’da parlamento seçimleri 30 Haziran ve 7 Temmuz’da yapılacak.

Fransa'da genel seçimle parlamentonun alt kanadı olan ve yasaları hazırlayan Ulusal Meclis'in 577 üyesi seçilecek ( Fransa Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato'nun üyeleri ise yerel yetkililer ve Ulusal Meclis üyeleri tarafından seçiliyor).

30 Haziran'da Fransa ana karasıyla ülkenin deniz aşırı topraklarındaki 577 seçim bölgesinde sandık başına gidilecek. Yurt dışında yaşayan Fransız vatandaşları da oy kullanabilecek. Her seçim bölgesinden bir milletvekili seçilecek.

7 Temmuz'da yapılacak seçimlerin ikinci turuna ise ilk turda en az yüzde 12,5 oranında oy alan adaylar katılabilecek. Fransa'da genelde her seçim bölgesinde seçimlerin ikinci turunda iki ya da üç aday yarışıyor. Bu turda en çok oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Bir partinin ya da partiler koalisyonunun Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlaması için en az 289 milletvekili çıkarması gerekiyor.

Reuters'ın aktardığına göre, anket şirketi Ipsos tarafından yapılan son bir anket, parlamentonun ilk tur seçimlerinde Ulusal Birlik’in yüzde 35,5 oy oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Ipsos’un Le Parisien gazetesi ve Radio France ile 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete göre, solcu ittifak Yeni Halk Cephesi ise yüzde 29,5 oy alıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un siyasi yelpazenin merkezinde kalan ittifakı ise yüzde 19,5 oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Anket sonuçlarında seçime katılım oranının ise yüzde 60-64 aralığında olduğu tespit edildi. Haziran 2022’de yapılan son seçimde seçime katılım yüzde 47,5 idi.

Financial Times tarafından yayımlanan başka bir Ipsos anketinde ise Ulusal Birlik, ekonomi ve kamu maliyesini yönetme konusunda en güvenilir parti olarak görülüyor.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 25'i ekonomide doğru kararlar alma konusunda en çok Marine Le Pen'in liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik’e güvenirken, bu oran Yeni Halk Cephesi için yüzde 22 ve Macron'un ittifakı için yüzde 20.

Almanya Başbakanı Scholz: Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Pazar günü yaptığı açıklamada Fransa'da yaklaşan parlamento seçimlerinde aşırı sağın zafer kazanma ihtimalinden "endişe duyduğunu" söyledi.

Kamu yayıncısı ARD'ye verdiği röportajda Scholz, "Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyim. Umarım (Marine) Le Pen dışındaki partiler seçimlerde başarılı olur. Ancak buna Fransız halkı karar verecek" dedi.

Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisi de bu ayki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kazanımlar elde etti. Scholz'un koalisyonu ise istediği sonucu elde edemedi.