Fransa'da İsrail'e karşı Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Fransa'nın birçok kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi talebiyle gösteriler düzenlendi. Vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla sokağa indi ve Paris yönetiminden ateşkesin sağlanması için harekete geçmesini istedi.

Fransa'nın birçok kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris, Toulouse, Lyon dahil birçok kentte vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla sokağa indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden göstericiler, Paris yönetiminden ateşkesin sağlanması için harekete geçmesini istedi.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Nation Meydanı'nda son buldu.

Gösteriye aralarında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilleri Louis Boyard, David Guiraud ve Rachel Keke dahil on binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda çocuğun öldüğüne dikkati çeken göstericiler, üzerinde kırmızı boya olan küçük kefen ve oyuncak bebek taşıdı. Bazı göstericiler de kırmızı boyalı ellerini havaya kaldırdı.

"Özgür Filistin", "Ateşkes" ve "Bu bir soykırım, çatışma değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı", "Gazze, Paris seninle" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Milletvekili Guiraud, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden "etnik temizlikten" endişe duyduğunu belirterek, bazı Birleşmiş Milletler uzmanlarının olup biteni "soykırım" olarak adlandırmaya başladığını ifade etti.

"Kilise, cami, hastane ve okulların bombalanmasına ilişkin görüntüleri her gün görüyoruz"

Guiraud, yaşananlar karşısında tepkisiz kalamayacağını dile getirerek, "Kilise, cami, hastane ve okulların bombalanmasına ilişkin görüntüleri her gün görüyoruz." dedi.

Ateşkes için seferber olduklarına işaret eden Guiraud, Fransız hükümetinin bu süreçte ne yaptığını anlamadıklarını kaydetti.

Guiraud, Fransa'nın Filistin'e destek gösterilerini yasaklayan nadir Avrupa ülkelerinden olduğuna dikkati çekerek, ülkedeki ifade ve düşünce özgürlüğünün durumunun kötüye gittiğini söyledi.

David Guiraud, Fransa'da Yahudi karşıtlığının var olduğunu ancak bugünkü gösteride Yahudi karşıtı bir şey duymadığını ifade etti.

"Gazze'de bir soykırım yaşanıyor"

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) sözcülerinden ve siyonizm karşıtı Fransız Yahudi Pierre Stamboul, "Gazze'de bir soykırım yaşanıyor." dedi.

Stamboul, Gazzelilerin su ve gıdaya erişemediğini, bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini ve hastanelerin bombalandığını belirterek, "Bunun adı soykırımdır. Biz Yahudiler 'soykırımın' ne demek olduğunu biliriz. Batı'nın suç ortaklığı olmadan işgalci, işlediği hiçbir suçu yapamazdı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği değerlendirmesinde bulunan Stamboul, "Fransa, siyonizm karşıtlığını suç sayıyor. Bizler siyonizm karşıtı Yahudileriz. Siyonizmin Filistinlilere karşı bir suç olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Stamboul, siyonizmden önce Filistin'de semavi din mensuplarının bir arada uyum içinde yaşadıklarını anlattı.

Gösteriye iki çocuğuyla katılan Fransa vatandaşı Claire Milleville, Filistin halkının katledildiğini belirterek, Gazze'deki okul, hastane ve mülteci kamplarına yönelik saldırılara ait görüntülere bakmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Milleville, "Barışın yeniden sağlanması ve Filistinlilerin topraklarında barış içinde yaşaması gerekiyor." dedi.

Emekli Fansız Pierre-Yves Bouder, 1948'den bu yana Filistin halkının acı çektiğini dile getirerek, "İsraillilerin yabani gibi davrandığını" ifade etti.

İsrail'i koşulsuz desteklediğini söyleyen Fransız hükümetinin utanç duyması gerektiğini belirten Bouder, Fransız yetkililerin Gazze'de olup bitenden ötürü artık rahatsız olduğu değerlendirmesini yaptı.

Gösteriye katılan Toaous Leprovost, Gazze'de yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yanlısı, soykırımı yaşamış Yahudiler, tarihi soykırımdan yakınıyorlar ama bugün kendileri aynısını Filistin halkına yapıyor." ifadesini kullandı.

Leprovost, Gazze'nin güneyine gitmeleri istenen Gazzelilere burada da tuzak kurulduğunu anlattı.