Fransa'da imam-hatip, depremde evi hasar gören 2 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi hasar gören ve Fransa'da görevlendirilen imam-hatip Muhammed Bıçak, 2 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. Fransız L'enfant Bruno, Kelime-i Şahadet getirterek Hasan ismini aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Merkez Hastane Camii'nde müezzin olarak görev yapan Muhammed Bıçak, depremde evinin ağır hasar görmesinin ardından Fransa'da görevlendirildi. Yaklaşık 4 aydır Fransa'nın Le Mans kentinde imam-hatip olarak görev yapan Muhammed Bıçak, göreve başlamasından bu yana 2 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. Bıçak, son olarak İslam hakkında çeşitli araştırmalar yapan Fransız L'enfant Bruno'nun Müslümanlığı seçmesine yardımcı oldu. Elinde haç işaretli kolyeleriyle gelen Bruno'ya bu kolyelerin hiçbir şekilde kendisine fayda sağlamayacağını, hastalıklarına şifa veremeyeceğini anlatan imam-hatip Bıçak, şifayı verecek olanın sadece Allahutaala olduğunu ve bu kolyelerle değil direkt Allah'ın kendisiyle iletişime geçebileceğini ifade etti.

Hasan ismini aldı

İslam'ı Bruno'ya detaylı bir şekilde anlatan Muhammed Bıçak, Bruno'nun Kelime-i Şahadet getirrek Müslüman olmasını sağladı. Bu sırada duygusal anlar yaşandı. 'Hasan' ismini alan L'enfant Bruno, oğlunun da arayış içinde olduğunu ve İslam ile şereflenmesini istediğini belirtti.

DİTİB Le Mans Camii imam- hatibi Muhammed Bıçak, Bruno'ya oğlunu getirebileceğini ve ona da İslam'ı anlatarak, bu konuda elinden geleni yapacağını belirtti.

Müslüman olan ve vakit namazlarına da başlayan Hasan, Le Mans Camii'ni ve Muhammed Bıçak'ı zaman zaman ziyaret ediyor. - PARİS