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Fransa'da göstericilerin kişisel bilgilerinin toplanması yasa dışı bulundu

Fransa'da göstericilerin kişisel bilgilerinin toplanması yasa dışı bulundu

Dünya Haberleri

Fransa'da mahkeme, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınan göstericilerin kişisel bilgilerinin bir dosyada toplanmasının yasa dışı olduğuna karar verdi. Lille İdari Mahkemesi, emeklilik reformu kapsamında gözaltına alınan göstericilerin isim, soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin bir dosyada toplanmasına ilişkin kararını açıkladı.

Fransa'da mahkeme, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınan göstericilerin kişisel bilgilerinin bir dosyada toplanmasının yasa dışı olduğuna karar verdi.

Lille İdari Mahkemesi, emeklilik reformu kapsamında gözaltına alınan göstericilerin isim, soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin bir dosyada toplanmasına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, bu dosyanın oluşturulmasının "yasa dışı" olduğuna hükmetti.

Lille savcılığı ve Fransa Adalet Bakanlığının, söz konusu dosyadaki tüm kişisel bilgileri silmesini kararlaştıran mahkeme, ayrıca Fransız devletinin davacılara toplam 3 bin avro para cezası ödemesine karar verdi.

Anayasal Özgürlükleri Savunma derneği Adelico, Avukatlar Sendikası, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) ve isminin baş harfleri M.X. olan kişi, reform karşıtı gösteriler kapsamında gözaltına alınan göstericilerin bilgilerinin yer aldığı dosyanın Lille savcılığı tarafından kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Yürürlüğe giren emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşı kademeli olarak 64'e çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA / Dünya

Fransa Lille Dünya Haberler

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