Fransa'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi
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Fransa'nın Lyon kentinde polis, Filistin'e destek gösterisine katılan protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu. Göstericilerin slogan atması ve polisin müdahalesi sosyal medyaya yansıdı.
Fransa'nın Lyon kentinde polis, Filistin'e destek gösterisine katılan protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu.
Lyon'da Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin "Katil İsrail, Macron suç ortağı" sloganları attığı duyulurken, polisin göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor.
Görüntülere, yoğun biber gazı dumanına maruz kalan, ellerinde ve omuzlarında Filistin bayrakları taşıyan göstericilerin koştuğu anlar yansıyor.
Valilik, Lyon'da Filistin'e destek gösterisini "kamu düzeni bozma riski olduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.