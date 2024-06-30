Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turu başladı

Fransa, bugün erken genel seçimlerin ilk turu için sandık başında.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde uğradığı hezimetin ardından ilan ettiği genel seçimlerin ikinci turu bir hafta sonra, 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Aşırı sağın hiç olmadığı kadar iktidara yaklaştığı bu seçim tarihe geçebilir.

Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN), Avrupa seçimlerindeki başarısından üç hafta sonra anketlerde yine açık ara önde gidiyor.

49 milyon seçmenin böylesine önemli bir seçimde yüksek bir katılım göstermesi bekleniyor. Büyük şehirlerde sandıklar 20.00'de (TSİ 21.00) kapanıyor.

Bu iki turlu bir seçim ve Ulusal Meclis'in 577 sandalyesinin büyük bir kısmı ikinci tur oylamaya kadar belirlenmeyecek.

Seçim kampanyası sadece 20 gün sürdü, bu da göç, suç ve güvensizlik konularındaki mevcut vaatlerinin yanı sıra hayat pahalılığı krizinin üstesinden gelmek için vergi indirimleri taahhütlerini hızla geliştiren RN'nin yararına oldu.

Jordan Bardella RN'nin ilk başbakanı olmak istiyor ve partisi ilk turda onlarca seçim bölgesini kazanacağından emin.

Ancak Bardella, bu görevi sadece partisinin parlamentoda 289 sandalye alarak mutlak çoğunluğunu elde etmesi halinde üstleneceğini söylüyor.

Pazar akşamı ilk sonuçlar gelir gelmez muhalefet partilerinin Fransa genelinde ikinci tur mücadelesinde kimi destekleyeceklerine karar vermesi gerekecek.

Anketler ikinci turda Ulusal Birlik'in karşısında aceleyle bir araya getirilmiş Yeni Halk Cephesi adlı sol ittifakın yarışacağını gösteriyor.

Ancak Ipsos adlı anket enstitüsünden Brice Teinturier'e göre, beklenen yüksek katılım nedeniyle, üç partinin yaklaşık 250 seçim bölgesinde ikinci tura kalabileceğini işaret ediyor.

Daha önceki seçimlerde, siyasi yelpazenin iki ucundaki partiler aşırı sağı dışarıda tutmak için hep birleşmeyi tercih etti. Şimdi de RN karşıtı oyları birleştirmek için adaylardan birinin yarıştan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor.

RN liderleri yıllardır aşırılık yanlısı imajlarından kurtulmak için çok çalıştılar. Fransız vatandaşlarına iş ve konut için öncelik tanıyan "ulusal tercih" adlı politikalarının yanı sıra, enerjide KDV'yi düşürmek ve 30 yaşın altındakilerin gelir vergisinden muaf tutmak istiyorlar.

Paris'in kuzeyindeki Franconville'de Agnes adında bir öğretmen okullardaki disiplinin bozulmasından şikayet ediyor ve Jordan Bardella'nın eğitimde "otoritede büyük bir patlama" diye nitelendirdiği planını beğeniyor. "Ya sağa ya da aşırı sağa oy vereceğim. Bardella'nın karizmasını seviyorum" diyor.

Agnes ayrıca RN'nin droit du sol'u (yabancı ebeveynlerden doğan çocukların Fransa'da beş yıl geçirmeleri halinde otomatik olarak Fransız vatandaşlığı hakkı) kaldırma planlarıyla da bir sorunu yok.

Cumhurbaşkanı Macron'un Ensemble ittifakının sandalye kaybetmesi bekleniyor ve anketler Fransa'nın en popüler siyasetçisi olduğunu gösterse de Gabriel Attal'ın başbakanlık günlerinin sayılı olduğuna işaret ediyor.

François Hollande oylama öncesinde yaptığı açıklamada "Macron dönemi sona erdi" dedi.

Macron'un akıl hocası olan eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Yeni Halk Cephesi adayı olarak yeniden parlamentoya girmeyi hedefliyor.

Macron'un müttefikleri bile onun erken seçim kumarına kızgın. Ülkede üç yıl daha seçim yapılmayacaktı.

Fransa ayrıca 26 Temmuz'da başlayacak olan Paris Olimpiyatları için hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı ikinci turdan sonra yaşanabilecek şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.

Macron, bir sonraki adımlarına karar vermek üzere Pazartesi günü başbakanı ve hükümetin diğer üyeleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Macron, sadece kendi kurduğu Ensemble ittifakının "aşırı sağı ve aşırı solu" engelleyebilecek güce sahip olduğunu söylüyor.