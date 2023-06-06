Fransa'da Emeklilik Reformu Protestoları Devam Ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride 28 kişi gözaltına alındı. Ülkede emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı kapsayan emeklilik reformuna karşı eğitim ve ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, Paris, Marsilya, Lille ve Rennes gibi kentlerde 14. kez kitlesel gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride 28 kişi gözaltına alındı.

Ülkede emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı kapsayan emeklilik reformuna karşı eğitim ve ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, Paris, Marsilya, Lille ve Rennes gibi kentlerde 14. kez kitlesel gösteri düzenlendi.

Paris'te Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler İtalya Meydanı'na yürüdü.

Başkentteki gösteride, bazı göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı.

Protestocular, trafik ışığı, palet, çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarının camını kırdı ve polise yabancı cisimler fırlattı.

Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Genel İş Sendikası (CGT), ülke genelinde 250'den fazla noktada düzenlenen gösterilere toplam 900 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre, ülkedeki gösterilere katılım 281 bin oldu ve Paris'teki gösteride 28 kişi gözaltına alındı.

Başkentteki gösteride 1 polis yaralandı.

Reform karşıtları bu sabah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Paris'teki merkez binasına girerek gösteri düzenlemişti.

Emeklilik reformuna tepki olarak CGT'nin enerji kolu sabah saatlerinde, Canal +, Eurosport, RFI radyosu gibi medya kuruluşlarının yanı sıra farklı şirketlerin elektriğini kesmişti. Hauts-de-Seine vilayetinde birçok kent, elektrik kesintisinden etkilenmişti.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.