Fransa'da dünyanın en büyük tırtılı koreografisi rekoru kırıldı

Fransa'da düzenlenen festivalde katılımcıların oluşturduğu 'dünyanın en büyük tırtılı' koreografisi rekor kırdı. Rouen kentinde dev yelkenlilerinin demir attığı Armada 2023 şenliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 3 bin 900'den fazla insan el ele tutuşarak tırtıl koreografisi oluşturdu. Rekor, alanda hazır bulunan bir yetkili tarafından da onaylandı.

Fransa'da düzenlenen festivalde katılımcıların oluşturduğu "dünyanın en büyük tırtılı" koreografisi rekor kırdı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Rouen kentinde dev yelkenlilerinin demir attığı Armada 2023 şenliği düzenleniyor.

16 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda 40 dev yelkenli sahile demir atarken alanı, milyonlarca kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Chenille School Academy'nin düzenlediği etkinlik kapsamında 3 bin 900'den fazla insanın el ele tutuşarak oluşturduğu tırtıl koreografisi "dünyanın en büyük tırtılı" olarak kayıtlara geçti.

Rekor, alanda hazır bulunan bir yetkili tarafından da onaylandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, arka arkaya dizilen binlerce kişinin ellerini birbirlerinin omuzuna koyup dans ederek ilerlediği görülüyor.

Bir önceki rekor, Haziran 2022'de Saint-Brieuc'de 1336 kişinin katılımıyla kırılmıştı.