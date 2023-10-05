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Fransa'da domuz yavrularına eziyet görüntülerinin ardından inceleme başlatıldı

Fransa'da bir domuz çiftliğinde yapılan kötü muamele görüntüleri üzerine çiftlikle ilgili inceleme başlatıldı. Hayvan hakları koruma derneği L214, çiftlik hakkında yasa dışı uygulamalar olduğunu belirterek şikayette bulundu.