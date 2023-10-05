Fransa'da domuz yavrularına eziyet görüntülerinin ardından inceleme başlatıldı
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Fransa'da bir domuz çiftliğinde yapılan kötü muamele görüntüleri üzerine çiftlikle ilgili inceleme başlatıldı. Hayvan hakları koruma derneği L214, çiftlik hakkında yasa dışı uygulamalar olduğunu belirterek şikayette bulundu.
Fransa'da domuz yavrularına eziyet görüntülerinin ardından çiftlikle ilgili inceleme başlatıldı.
France Bleu'nün haberine göre, Ile-de-France bölgesinin Corbeil kentindeki domuz çiftliğinden gelen "şok edici" görüntüler, hayvanların kötü muameleye maruz kaldığını gösterdi.
GAEC Les Grandes Vignes Domuz Çiftliği'nde yeni doğan yavruların, kuyruklarının kesilmesi gibi çeşitli işkencelere uğradıkları ve doğar doğmaz kısırlaştırıldıkları anlara ilişkin görüntüler, hayvanseverleri harekete geçirdi.
Hayvan hakları koruma derneği L214, domuz yavrularına eziyet edildiğini gösteren "yasa dışı" uygulamalar üzerine çiftlikle ilgili Chalons-en-Champagne Savcılığına şikayette bulundu.
Şikayet dilekçesinde yaklaşık 4 bin hayvanın yer aldığı çiftlikte domuz yavrularının kedilere yem olmaya bırakıldıkları ve bulundukları koşulların kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.
Hayatta kalma ihtimali düşük olan yavruların ölüme terk edilebileceği ancak çiftliğin tamamen "kar etme" amacıyla bu yönteme çok sık başvurduğu öne sürüldü.
L214 derneğinin kurucu ortağı ve soruşturmalardan sorumlu yöneticisi Sebastien Arsac, çiftlikte veterinerlere başvurulması gerektiğini, domuz yavrularının "yok yere" istismar edildiklerini belirtti.
Fransa'da domuz pazarının önde gelen isimlerinden Cirhyo Kooperatifine bağlı olduğu belirtilen çiftlikle ilgili inceleme başlatıldı.