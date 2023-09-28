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Fransa'da doğum oranları son 80 yılın en düşük seviyesinde

Fransa'da doğum oranlarının son 80 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi. 2022 yılı ve 2023'ün ilk yarısında ülkedeki doğum oranlarının, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviye gerilediği belirtildi. Kovid-19 salgınının da etkisiyle doğum oranları düşerken, doğum yapan kadınların ortalama yaşında ve evlilik dışı çocuk dünyaya getirme oranlarında da değişiklikler yaşandı.