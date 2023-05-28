Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Fransa'nın farklı kentlerinde kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Fransa'nın farklı kentlerinde kutlanıyor.
Strazburg, Romorantin-Lanthenay, Montfermeil, Blois gibi farklı kentlerde konvoy oluşturan Türk vatandaşları, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elde ettiği başarıyı coşkuyla kutluyor.
Kalabalık Türk nüfusuna sahip Strazburg'da yaklaşık 1500 kişi konsolosluğun önünde bir araya gelerek kutlamalara katıldı.
Romorantin-Lanthenay kentinde yaşayan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın seçim başarısını şarkı söyleyerek ve halay çekerek kutladı. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları taşıdı.
Blois kentinde yaşayan Türkler kent merkezinde konvoy oluştururken, Montereau kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, devasa Türk bayrakları açtı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023